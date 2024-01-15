"الرغبة و الارادة شرطان للنجاح في "الكان" والانتصار على ناميبيا حتمي" لاعبون دوليون سابقون

اجمع عدد من اللاعبين الدوليين السابقين على ان المنتخب التونسي قادر على تحقيق مشوار طيب في كاس امم افريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار وبلوغ المربع الذهبي شريطة توفر الرغبة والارادة وحسن التعامل مع مختلف المباريات انطلاقا من لقاء الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة والذي سيجمعه غدا الثلاثاء مع منتخب ناميبيا حيث تعتبر هذه المباراة هامة على جميع النواحي والفوز فيها من شانه شحذ معنويات اللاعبين من اجل مزيد التالق.



و شدد اللاعب الدولي السابق مراد العقبي والمدرب الحالي للاولمبي الباجي على ان "عوامل النجاح في كاس امم افريقيا الحالية بالنسبة للمنتخب التونسي تتطلب توفر عدد من المؤشرات في مقدمتها الرغبة والارادة والعزيمة. فلاعبو المنتخب التونسي مطالبون بالتحلي بكل هذه الصفات والسمات من اجل تحقيق الهدف المنشود. وبالارادة والرغبة يمكن تجاوز النقائص الفنية. وقد قدمت بعض المنتخبات المثال في هذا الشان مثل الراس الاخضر التي تمكنت امس من الفوز على غانا ولهذا يتعين علينا التعامل الجدي مع كل المنتخبات المنافسة انطلاقا من لقاء ناميبيا وتجنب الاستسهال ".





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وتابع العقبي الذي خاض 50 مباراة بزي المنتخب التونسي من 1987 و 1995 في تصريح ل"وات" ان "المنتخب التونسي يمتلك نظريا الامكانيات الفنية والفردية التي تؤهله لتقديم مشوار متميز في كاس امم افريقيا ولكن يتعين عليه استكمال تلك الامكانيات بالرغبة والتضامن لتحقيق الترشح الى الدور القادم ثم ستكون المباريات بداية من الدور الثاني في شكل لقاءات كاس وكل السيناريوهات ممكنة".



ومن جهته افاد اللاعب الدولي السابق فريد شوشان الذي سبق له تقمص زي المنتتخب التونسي وشارك معه في نهائيات كاس امم افريقيا نسختي 1996 و1998 في تصريح ل"وات" ان "المنتخب التونسي مطالب بتحقيق مشوار ايجابي في نسخة الكووت ديفوار حيث انه ينطلق بحظوظ وافرة لتجاوز عقبة الدور الاول وهذا يمر عبر التعامل الجدي مع لقاء ناميبيا حتى يتفادى المنتخب المفاجات غير السرة والبدايات المتعثرة في النهائيات مثلما حصل في "كان" الكاميرون ".



واضاف شوشان " ان منتخب ناميبيا لن يكون منافسا سهلا بالنظر الى تنظيمه الدفاعي كما ان المباريات الاولى في كاس امم افريقيا حملت معها مفاجات مثلما حصل في لقاءات مصر ونيجيريا وغانا كما ان ناميبيا نجحت في التعادل وديا مع غانا في اخر مباراة وهذا ما يملي الحذر فالنجاح في "كان" الكوت ديفوار يمر عبر الانتصار غدا و بعدها لابد من التعامل مع كل مباراة على حده".



واعتبر اللاعب مراد المالكي الذي نشط في صفوف المنتخب التونسي من 1998 الى 2003 ان "المنتخب الوطني يمتلك حظوظا كبيرة لتحقيق مشوار طيب في كاس امم افريقيا حيث اكدت التجارب السابقة ان المنتخب يتالق كلما كان يعاني من بعض المشاكل حيث سيسعى اللاعبون الى رد الفعل وبلوغ المربع الذهبي وهو الهدف المنشود والمعلن من قبل الجهاز اللفني ".



واشار المالكي الى ان "المنتخبات الافريقية لاسيما تلك التي لا تمتلك تقاليد عريقة في المنافسة تطورت بدرجة كبيرة وهو ما شاهدناه خلال المباريات الاولى للمسابقة ولهذا يتعين علينا اللعب وفق امكانياتنا الحقيقية واعتماد طريقة متوازنة لاسيما في لقاء ناميبيا الافتتاحي اذ ان الفوز في لقاء الغد من شانه ان ينعكس ايجابيا على معنويات اللاعبين وهو ما سيساعدهم على مزيد التالق مع تقدم المسابقة.