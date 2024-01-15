ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

تم، اليوم الاثنين، الإعلان على جاهزية ملعب الشاذلي زويتن رسميا لاحتضان المباريات في الموعد المحدّد (15 جانفي) كما كان متفقا عليه من قبل جميع الأطراف المتدخلة، على أن يتم استغلاله جزئيا بطاقة استيعاب محدودة تقتصر فقط على المدارج المغطاة حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي.



واوضحت الوزارة انه سيتم الترفيع في عدد الجماهير تدريجيا بعد استكمال أشغال الصفقة التي بصدد الإنجاز والتي تشمل تهيئة حجرات الملابس وتعلية سياج المدارج المكشوفة وذلك ضمانا لسلامة الجماهير الرياضية مضيفة ان لجنة صلوحية الملاعب ستتولى خلال هذا الأسبوع إعطاء الإذن الفنّي بفتح الملعب بصفة قانونية باعتباره إجراء شكليا جوهريا.





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وجاء هذا القرار خلال زيارة التفقد التي اداها رئيس ديوان وزارة الشباب والرياضة شكري بن حسن لملعب الشاذلي زويتن وتبعا للجلسة المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 01 ديسمبر 2023 والتي تم خلالها الاتفاق على تحديد تاريخ 15 جانفي الجاري كموعد رسمي لإعادة فتح ملعب الشاذلي زويتن لاحتضان المباريات الرسمية.

