تشيلسي يدرس فكرة ضم كريم بن زيمة حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية إنقليزية متخصصة اليوم الاثنين أن نادي تشيلسي الإنقليزي يدرس فكرة التعاقد مع النجم كريم بن زيمة مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري, وذلك بسبب رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا من جديد.



ويضع النادي اللندني أنظاره على نجوم البطولة السعودية للمحترفين, وتحديدا على اللاعبين الذين يبدو أنهم غير مرتاحين وسيكونون على استعداد للعودة إلى أوروبا.

وبهذا الخصوص اكدت صحيفة "تيليغراف" الإنقليزية ان " تشيلسي يدرس إمكانية انضمام كريم بن زيمة مهاجم اتحاد جدة أو روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة للفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم" موضحة ان " الفريق اللندني سيقوم بالفعل بإعداد عروض لمحاولة ضم أحد هؤلاء اللاعبين".



...



وسجل المهاجم بن زيمة بالفعل 15 هدفا في 24 مباراة مع الاتحاد, لكن يبدو أن وضعه في النادي السعودي قد تأزم, حيث لم يسافر مع بقية زملائه إلى تربص تحضيري صغير في دبي.

وتشير الرواية الرسمية إلى أن إعصارا منعه من مغادرة جزر موريس, رغم أن الاخبار الرائجة تفيد أن لاعب ريال مدريد السابق غير مرتاح في البطولة السعودية.