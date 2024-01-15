القبض على أربعة عناصر تكفيرية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

تمكنت مصالح التوقي من الارهاب بأقاليم الحرس الوطني بسليانة وقفصة وبنعروس، بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببنعروس، من ضبط 4 عناصر تكفيرية مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وصادرة في شأنها أحكام سجنية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات .
وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.
وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.
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