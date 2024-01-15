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القبض على أربعة عناصر تكفيرية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 16:14 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكنت مصالح التوقي من الارهاب بأقاليم الحرس الوطني بسليانة وقفصة وبنعروس، بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببنعروس، من ضبط 4 عناصر تكفيرية مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وصادرة في شأنها أحكام سجنية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات .

وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.


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