جلال القادري: "لن نستسهل لقاء ناميبيا وخبرة لاعبي المنتخب التونسي ستكون حاسمة"

اكد جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على ضرورة عدم استسهال منتخب ناميبيا منافس نسور قرطاج في المباراة الاولى لحساب المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2023+1) التي ستدور غدا الثلاثاء بملعب امادو كوليبالي بمدينة كوهوروغو الايفوارية بالنظر الى التنظيم الدفاعي المتميز الذي يتحلى به منتخب ناميبيا وهو ما يتطلب التعاطي الجدي مع اللقاء من اجل تامين 3 نقاط اولى هامة على جميع المستويات.



واوضح القادري خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين بالمركز الاعلامي لملعب امادو كوليبالي ان "مباراة الغد ضد ناميبيا لن تكون سهلة كما يتوقعه البعض اذ ان معاينة الفيديو لهذا الفريق اثبتت انه يتمتع بامكانيات جد طيبة على مستوى التنظيم الدفاعي وهو يحسن غلق المنافذ المؤدية الى مرماه كما انه يحمل فكرة واسعة على اسلوب لعب المنتخب التونسي ويعي كل كبيرة وصغيرة مثلما نعرف عنه من جهتنا كل التفاصيل".





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واضاف المدرب الوطني ان "عامل الخبرة الذي يتمتع به لاعبو المنتخب الوطني التونسي سيكون حاسما في ترجيح كفتنا حيث ان خبرة المشاركات الافريقية التي يمتلكها اللاعبون ستكون مؤثرة في النتيجة النهائية للقاء هذا فضلا عن حماس العناصر الوطنية ورغبتها في تحقيق نتيجة ايجابية في الجولة الافتتاحية لكاس امم افريقيا ".



ومن جهته اكد مدافع المنتخب التونسي ياسين مرياح خلال ذات الندوة الصحفية ان "المباريات الاولى لكاس امم افريقيا بالكوت ديفوار حملت معها عديد المفاجات ونتائج غير متوقعة وهذا ما يملي علينا التعامل الجدي مع لقاء الغد ضد ناميبيا حيث ان الانتصار لن يتحقق الا اذا قدمنا 100 بالمائة من امكانياتنا.