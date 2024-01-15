وزيرة الأسرة تؤكد ضرورة تأمين جاهزيّة المركز الجديد "أم الخير لرعاية المسنّين" بأريانة في شهر مارس القادم

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بحاج موسى، اليوم الاثنين، ضرورة تأمين جاهزيّة المركز الجديد لرعاية المسنّين "أم الخير لرعاية المسنّين" بأريانة في شهر مارس القادم بمواصفات جودة عالية.



ودعت الوزيرة خلال زيارة تفقّديّة غير معلنة الى مشروع مركز "أم الخير" لرعاية المسنّين بأريانة، إلى استحثاث نسق إنجاز الأشغال الجزئيّة المتبقيّة وتجهيز المؤسسة بالمعدات اللازمة وحسن تهيئة المساحات الخضراء حتى يكون المركز في أتمّ الجاهزيّة لاستقبال كبار السنّ فاقدي السند، مشيرة إلى أنّ هذه المؤسسة "تمثل مكسبا وطنيا هاما لفائدة المسنين وستكون الأولى من نوعها في جهة أريانة التي تفتقر حاليا الى مؤسسات عموميّة لرعاية كبار السنّ"، حسب بلاغ للوزارة.





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وتعرّفت الوزيرة على الأشغال المنجزة بمختلف وحدات هذا المركز الذي تبلغ طاقة استيعابه ما لا يقل عن 70 سريرا، ويمتد على مساحة جمليّة تصل إلى أكثر 2300 متر مربع بمنطقة أريانة الصغرى ويحتوي على 3 طوابق بمساحة مغطاة قدرها 2600 متر مربع مجهزة بمصعد كهربائي ويتوفر بها 28 غرفة للمقيمين والمقيمات موزعة على طابقين، إلى جانب مطبخ وقاعتين لتوزيع الأكل وقاعات وظيفية للأكل والأنشطة والحلاقة وقاعة الطبيب والعلاج الطبيعي ومصلى.



وتجري الاستعدادات حثيثة للانطلاق في استغلال هذه المنشأة الرّعائيّة النموذجيّة التي بلغت كلفتها الجمليّة 11 مليون دينار وخصّصت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اعتمادات تناهز 675 ألف دينار لاستكمال تهيئة وتجهيز هذا المركز بعد أن تلقت هبة في شكل بناية غير مستكملة ضمن عقّار من الواهب رجل الأعمال رضا الخفي لاستغلاله كمؤسسة رعاية كبار السن تحمل اسم والدة المتبرع "أم الخير لرعاية المسنين"، حسب ذات المصدر.



