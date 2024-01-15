تونس: تميّز ستّ نساء في المجال المالي خلال سنة 2023

حصلت ست سيدات تونسيّات، تنشطن في المجال المالي، على جائزة "المرأة التونسيّة في المجال المالي 2023"، تسديها الجمعيّة التونسيّة "ريكوناكت" الموجودة بفرنسا وتجمع كفاءات تونسيّة ذات مؤهلات عالية.



ويأتي هذا التتويج، بعد منح الجائزة الأولى لست نساء، مؤخرا، بفضل تميزهن خلال سنة 2023، بإنجازاتهن في مجالات التكنولوجيات الحديثة.





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وساهمت المتوّجات في المجال المالي، بفضل خبراتهن واعمالهن وبحوثهن وانجازاتهن المهنية في إشعاع تونس في مجالات المالية الكميّة وإدارة المخاطر وتقييم الأصول المالية والأسواق المالية الدولية والصاعدة والاستثمار المالي الشمولي والحوكمة المالية والمالية المستديمة والتكنولوجيات الحديثة الرقمية.



وفازت بهذا التتويج، كل من فريال شبراق، المديرة العامة لبنك تونس والامارات، وايناس الشايب، أستاذة المالية بجامعة جنيف (سويسرا)، ويسر خليف، المديرة المتخصصة في التحليل الكمي لمشتقات العملات الأجنبية في بنك HSBC لندن للخدمات المصرفية العالمية.



وتضم قائمة الفائزات، أيضا، كل من درّة حميد، أستاذة المالية بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، ومرجان رابح، أستاذة المالية بمعهد الدراسات التجارية العليا بكندا، وألفة معلاوي، المتخصصة في إدارة المخاطر وتقييم الأصول المالية بمركز بلومبورغ (الولايات المتحدة الامريكية).



وجاء اختيار المتوّجات، من خلال تصويت سفراء "ريكوناكت" عبر العالم وأعضائها الناشطين.



وسيقع نشر السير الذاتية للفائزات بجائزة "المرأة التونسيّة في المجال المالي 2023"، الخبيرات في القطاع البنكي والمالي أو المنتميات إلى عالم الجامعيات، على موقع واب "ريكوناكت" وصفحات لنكد وفايسبوك ل"ريكوناكت".



وتعمل جمعيّة "ريكوناكت"، المتمركزة بالعاصمة الفرنسية باريس، على ربط الصلات بين الكفاءات التونسيّة عبر العالم.



وتطمح الجمعية، الى تعزيز تموقع النساء التونسيّات في العلوم والتكنولوجيا في تونس وفي الخارج وتشجيع العلماء والباحثين والخبراء والقادة والمواهب وتثمين رأس المال الثقافي والتراثي في تونس وفي العالم، فضلا عن تطوير الشراكة شمال/جنوب وجنوب/جنوب في البحر الابيض المتوسط في مجال التكنولوجيات الحديثة.

