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تطاوين: وفاة تلميذ خلال حصة الرياضة بعد سقوط خشبة المرمى عليه

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 15:36 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تعرض تلميذ (سابعة اساسي) باحدى المدارس الاعدادية بمدينة تطاوين، صباح اليوم الاثنين، الى حادث مدرسي ادى الى وفاته.
وافاد المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي صحفي "وات" بان الحادث تمثل في سقوط خشبة المرمى، خلال حصة الرياضة، على التلميذ، وتم نقله الى المستشفى الجهوي بتطاوين وادخل مباشرة قسم العناية المركزة اين فارق الحياة بعد فترة زمنية وجيزة.
ورجح المندوب الجهوي سقوط المرمى بفعل الرياح الشديدة التي تهب لليوم الثاني على التوالي على الجهة.


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