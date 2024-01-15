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تونس تشارك في الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 14:06 قراءة: 0 د, 33 ث
      
إلتقت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي، وزير النفط والغاز الليبي، محمد إمحمد عون، لدى مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي التأمت بطرابلس بليبيا، يومي 13 و14 جانفي 2024.

وتطرق الطرفان، وفق بلاغ لوزارة الصناعة، إلى إمكانية ربط تونس وليبيا بشبكة الغاز الطبيعي إلى جانب دفع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة وتنويع مصادرها.

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وألتقت الباجي، في إطار هذه الزيارة، وزير المواصلات الليبي، محمد سالم الشهوبي. وأكدا الطرفان ضرورة تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ومكن اللقاء من تأكيد مزيد الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصّة، في ما يتعلّق بدفع المبادلات التجارية وتطوير الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم.


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