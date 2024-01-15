توزر: توقع تسجيل مؤشرات سياحية إيجابية خلال سنة 2024 على إثر تصنيف الجنوب التونسي ضمن أفضل 10 وجهات عالمية

توقع المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة عادل سبيطة، أن تسجل المؤشرات السياحية بتوزر خلال السنة الحالية مؤشرات إيجابية بالمقارنة مع العام المنقضي، وذلك بعد تصنيف الجنوب التونسي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية من طرف الدليل السياحي العالمي "روتار"، حيث ينتظر ان يكون لهذا التصنيف تداعيات إيجابية في مزيد الترويج للمنتج السياحي.





واعتبر سبيطة في تصريح لصحفية "وات" أن التصنيف، جاء ثمرة جهود مختلف المتدخلين في القطاع السياحي من هياكل الدولة وعلى رأسها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وكذلك القطاع الخاص، من خلال الحرص على تنويع المشهد السياحي وللتوجه خاصة نحو أنماط إيواء جديدة من خلال السياحة البديلة، وقال ان الجنوب التونسي من ولاية تطاوين ومنطقة جبال الظاهر مرورا بصحراء نفزاوة وصولا الى جهة الجريد بميزاتها الطبيعية والثقافية، عرفت خلال 2023 حركية سياحية كبيرة وتوافد جنسيات متنوعة إليها.



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وبين ان عدد السياح الوافدين خلال العام الماضي بولاية توزر، عرف زيادة بنحو 26,7 بالمائة وتطورا ب 22,5 بالمائة في عدد الليالي المقضاة وذلك بالمقارنة مع سنة 2022، ولاحظ أن السنوات الأخيرة تميزت بوجود عدة استثمارات في القطاع السياحي مست أنشطة الاعاشة والتنشيط السياحي والايواء بمبادرات في مجال الايواء البديل.

وتوقع ان يتواصل خلال سنة 2024 تسجيل أرقام إيجابية من خلال برمجة عدد هام من العمليات الترويجية ضمن برنامج ترويجي أعده الديوان الوطني للسياحة التونسية، بهدف استقطاب سياح من أسواق تقليدية وأسواق جديدة، وتعمل وزارة السياحة على الانفتاح على الاسواق الاسيوية وخاصة الصين، علاوة على الاسواق التقليدية منها بلدان الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى الجهود الموجهة لبلدان الجوار وخاصة ليبيا والجزائر.

وقد ساهم الخط الدولي الرابط بين مطاري اورلي بالعاصمة الفرنسية باريس وتوزر في زيادة حجم العمليات الترويجية الأشهر الماضية وبداية هذه السنة، وفق تأكيد المندوب الجهوي للسياحة.