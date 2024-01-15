صناعة السيّارات: قريبا بعث فرع المؤسسة السويسرية "ايتيلوغ" بالقيروان

سيتم قريبا بعث أوّل فرع لمؤسسة "ايتيلوغ"، الموجودة بمدينة بريشوف شرق سلوفاكيا، والمتخصصة في تصنيع الاكسسوارات الخاصة والضرورية لصناعة السيّارات والطائرات، بالمنطقة الصناعية السبيخة 2 بالقيروان (مركز تونس).



وسيساهم المشروع في بعث 210 موطن شغل في مرحلة أولى، وفق بلاغ صادر، الإثنين، عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.





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وفي إطار الإعداد لتركيز الفرع، الذّي يعد الأوّل للشركة في أفريقيا، أدّى وفد عن الشركة السويسرية، التّي تمتلك ثلاثة مواقع إنتاج في أوروبا الشرقية، مؤخرا، زيارة إلى تونس لأجل "متابعة الحوار في ما يتعلّق بمدى تقدم تركيز فرع إيتيلوغ".



وجرى، في هذا السياق، عقد عدّة إجتماعات بين الرئيس المدير العام للمؤسسة، جوزاف جوهانس إبنات، ومدير ايتولوغ تونس، بوزيان قماري، والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، ومدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة. وأكّد الطرفان دعمهم لمبادرة تركيز إيتيلوغ تونس، وفق ما أورده المصدر ذاته.



يشار إلى أنّ "إيتيلوغ"، هي احدى المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة الاكسسوارات الخاصة اللازمة لصناعات السيارات والطائرات.



وتعد صناعة مكوّنات السيّارات من بين القطاعات، التّي تشهد نموّ هامّا في تونس، كما أنّها من القطاعات الداعمة للاقتصاد.



وتضم تونس حاليا حوالي 200 مؤسسة تنشط في قطاع السيّارات، وتمثل 16 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.

