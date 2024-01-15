المدرب محمد علي الصغير: "متفائل بقدرة المنتخب التونسي لكرة اليد على الفوز باللقب القاري وهناك "تهويل ومبالغة" في ترشيح مصر للتويج"

يشارك المنتخب التونسي لكرة اليد في بطولة امم افريقيا 2024 التي تستضيفها مصر من 17 الى 27 جانفي الجاري.



ولتقديم قراءة فنية حول مشاركة المنتخب التونسي في كاس امم افريقيا 2024 استضافت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) المدرب واللاعب الدولي السابق وصاحب التجارب المتعددة في التدريب في كرة اليد التونسية وفي الوطن العربي محمد علي الصغير.





...



وقال الصغير ( الدولي الاسبق لمكارم المهدية )، انه يراهن على قدرة المنتخب التونسي على تشريف كرة اليد التونسية والمراهنة على اللقب الافريقي مقللا من " الترشيحات التي حسمت امر اللقب لمنتخب مصر المستضيف" والتي اعتبرها "مبالغ فيها وقد تم تهويلها".

واوضح ان المنتخب التونسي لن يجد صعوبة في عبور الدور الاول مع ملازمة الحذر واللعب بواقية واستغلال المقابلات الاولى في البطولة من اجل مزيد احكام انسجام المجموعة واختبار مختلف العناصر والخطط الممكنة واختيار السباعي الافضل لمقابلة الحسم من اجل اللقب حسب راية والتي ستكون امام منتخب مصر البلد المنظم.



وسيلعب المنتخب الوطني لكرة اليد في الدور الاول ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كينيا وانغولا ونيجيريا.



وقال ان المقابلات الودية التحضيرية التي خاضها المنتخب التونسي في فرنسا وفي الحمامات ساعدت الاطار الفني على مزيد امتحان الخيارات الفنية والتكتيكية الممكنة وخاصة في المباراتين الاخيرتن في برمانج الجضيرات مع منتخب الجزائر في الحمامات والتي اظهر فيهما المنتخب تحسنا كبيرا كما تميز الاطار الفني للمنتخب بقدرة على قراءة مجرى اللعب وقلب المعطيات وتوجيه نسق اللعب حسب اختيارات محددة وموفقة مما جعل الفريق مثلا في مباراته الاولى مع الجزائر يتدارك الصعوبة التي وجدها في الشوط الاول للمباراة ويفرض سيطرة ملحوظة في الشوط الثاني.



واشار الى ان المنتخب التونسي اظهر صلابة دفاعية لافته معربا عن امله في ان يتواصل الاداء الدفاعي للفريق بنفس الجاهزية خلال النهائيات الافريقية ملاحظا ان الاداء الجيد للدفاع اقترن باستعدادات طيبة لحراس المرمى

ولاحظ ان ما يبعث على الارتياح هو ان الجموعة اصبحت تتوفر على مجموعة من البدائل البشرية المحترمة مشيرا الى ان غياب درمول لن يطرح اشكالا امام وجود لاعبين قادرين على تقديم الاضافة في نفس الخطة على غرار عبد الحق بن صالح وبلال العبدلي وريان الزرياط .



وقال محمد علي الصغير ان المنتحب المصري الذي يرشحه البعض للعب دور حاسم في البطولة بل يعتبرونه "فوق التصنيف" فانه سيكون في حاجة لتجسيم ذلك على الميدان مشددا على ان نتائجه في دورة الدنمارك لاتعني شيئا بالنسية لطبيعة الرهان في البطولة الافريقية وموضحا ان النتيجة الايجابية التي كسبها امام النرويج ضمن دورة الدنمارك كانت ثمرة استغلاله لطبيعة تنظيم دفاعي نرويجي معين استفاد منه مبينا ان المنتخب النرويجي كلما غير طريقة دفاعه في تلك المباراة الودية اقلق المصريين وحد من نجاعتهم .



وقال ان المنتخب الوطني الذي اكتفى بالمركز الرابع في بطولة امم افريقيا الماضية مدعو اولا لتدارك تلك الخيبة والبرهنة على انه يبقى لاعبا اساسيا في خارطة كرة اليد الافريقية رغم الخيبات الماضية واعادة الاعتبار لكرة اليد التونسية .



واكد محمد علي الصغير الذي قاد منتخب أواسط كرة اليد الى التتويج الافريقي عامي 2012 و2016 ان المنتخب الوطني الاول تحت اشراف المدرب الفرنسي باتريك كازال ما فتئ يظهر تحسنا ووجها مغايرا ويقدم اداء افضل معتبرا ان عودة بعض العناصر ذات الخبرة على غرار ( مصباح الصانعي واسامة حسني ومروان شويرف ) اعطت دفعا معنويا وفنيا للاعبين الشبان قبل خوض النهائيات الافريقية التي تفتتح يوم 17 جانفي الجاري.

واكد الصغير في تصريحه لوكالة (وات) على انه يامل ان يكون المنتخب جاهزا في يوم مباراة الحسم حسب نقديره مع منتخب مصر للفوز باللقب القاري وضمان التاهل مباشرة الى اولمبياد باريس 2024



وعن حظوظ بقية المنتخبات المشاركة في البطولة الافريقية بمصر قال الصغير ان المنتخب المصري يعتبر من اقوى منتخبات البطولة ومرشح للمراهنة على اللقب القاري مستفيدا من عدد من اللاعبين المتميزين والناشطين في فرق اوروبية والقادرين بشكل فردي احيانا على ايجاد الحلول الفنية وذلك اضافة الى دعم جماهيره في مجمع القاعات بالقاهرة مذكرا بان منتخبي تونس والجزائر كانت لهما ايضا صولات وجولات في كرة اليد الافريقية في مراحل مختلفة .



وفي سياق متصل لفت الى تطور مستوى منتخب الراس الاخضر الذي اعتبره من المنتخبات الافريقية القوية مستفيدا من تجربة عناصره في اوروبا وخاصة في البرتغال. وقال انه ينتظر ان يؤكد منتخب الراس الاخضر ما قدمه في البطولة الماضية عندما بلغ الدور النهائي وانهى المسابقة ثانيا وراء منتخب مصر في سابقة في تاريخه في البطولة .

واضاف ان منتخب الكامرون سيكون ايضا مرشحا للعب ادوار متقدمة في البطولة



وقال الصغير الذي يعد من الجيل الذهبي لفريق مكارم المهدية في الثمانينات/التسعينات ان المنتخب التونسي يدخل غمار النهائيات الافريقية وفي رصيده البشري حراس مرمى من مستوى عال وخط دفاع قوي وعناصر متميزة تستفيد من تاطير معنوي من "العميد" مصباح الصانعي وهو ما يعتبر اضافة هامة للمنتخب الوطني معربا عن امله في ان يترجم الفريق التحسن الحاصل الى حد الان في المقابلات الرسمية في البطولة الافريقية .



ويذكر انه سبق للمدرب واللاعب الدولي السابق محمد علي الصغير ان درب في تونس منتخبات الشبان والسيدات وعمل ضمن الاطار الفني للمنتخب الوطني الاول ودرب اندية في تونس والسعودية والامارات ومنتخب ليبيا.



في ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين للمشاركة في نهائيات كاس امم افريقيا بمصر 2024:



أنور بن عبدالله - مصباح الصانعي - أسامة حسني - عبد الحق بن صالح - يحيى بن سالم - ياسين بن سالم - بلال العبدلي - عصام رزيق - غسان التومي - مروان شويرف - ريان الزرياط - محمد عزيز العايدي - أسامة الرميكي - يوسف معرف - أصيل النملي - ياسين بالقايد - مهدي الحرباوي - رامي فقيه - إسلام الجبالي .