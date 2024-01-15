قبلي: الشروع قريبا في تجهيز 4 ابار عميقة وتخصيص اعتمادات لمساعدة المجامع المائية على صيانة المضخات (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية )

تستعد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبلي، خلال السنة الجارية، لتجهيز 4 ابار عميقة باعتمادات تناهز 400 الف دينار، حيث تم الاعلان على طلب العروض لاقتناء وتركيب تجهيزات الضخ لهذه الابار التي تشمل بئر واحة نقة 6 مكرر من معتمدية سوق الاحد، وبئر واحة بازمة 3 مكرر من معتمدية قبلي الجنوبية، وبئر واحة الرابطة 3 مكرر من معتمدية قبلي الشمالية، وبئر الحزيم بواحة سعيدان من ذات المعتمدية، وفق ما اكدته رئيسة مصلحة الصيانة بدائرة المناطق السقوية بالمندوبية اعتدال العلاوي لصحفي "وات"

واوضحت انه من المنتظر ان تنطلق اشغال تجهيز هذه الابار موفى الشهر الجاري، كما ستمضي دائرة المناطق السقوية، لاول مرة صفقة اطارية تحت عدد 4 لسنة 2023 باعتمادات تناهز 200 الف دينار، تخصص لصيانة محطات الضخ ورؤوس الابار العميقة، من اجل التدخل السريع عند حصول عطب باحدى هذه المحطات بمختلف مناطق الولاية، وذلك عبر اعانة المجامع المائية لاخراج المضخة المعطبة ثم انزالها، وذلك فى حدود الامكانيات المتاحة.





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