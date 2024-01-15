وزير التربية: قريبا.. مخرجات الاستشارة الوطنية على طاولة رئيس الجمهورية

أفاد وزير التربية محمد علي البوغديري أن اللّجنة الخاصة بتحليل وصياغة مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم بدأت في تفكيك وتحليل مطالب ورؤية مئات الآلاف من المشاركين في الاستشارة قبل عرض مخرجاتها على طاولة رئيس الجمهورية قيس سعيد للإعلان عن نتائجها.



وردا على سؤال ل(وات) أوضح وزير التربية على هامش إشرافه اليوم الاثنين على موكب إطلاق اسم الشهيد عمر العمري على المردسة الابتدائية السيجومي 3 أن اللجنة بدأت أعمالها تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته رئيسا للجنة، مؤكدا أن مخرجات الاستشارة ستكون حاضرة في أقرب الآجال.





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وأضاف محمد علي البوغديري أن اللجنة ستأخذ الوقت اللازم دون ارتخاء ودون تسرّع باعتبار أن أي خطوة خاطئة ستدفع الأجيال المقبلة ضريبتها لأن عملية إصلاح التربية تمتد حسب تقديره على 20 سنة قادمة وبالتالي فإن كل الخطوات محسوبة.



من جهة أخرى، أكّد وزير التربية أن مشروع إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم أصبح في اللمسات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بضبط تركيبته ومهامه لافتا الى أن هذا الهيكل الجديد سيرسم الاستراتيجية الوطنية للإصلاح التربوي بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم.



وللاشارة انطلقت المنصة الالكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم في تلقي آراء المشاركين حول رؤيتهم لإصلاح منظومة التعليم بداية من 15 سبتمبر 2023 إلى غاية 15 ديسمبر الماضي، وبلغ عدد المشاركين 580.620 شخص.