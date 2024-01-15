بطولة استراليا المفتوحة للتنس - تاهل انس جابر الى الدور الثاني

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا الى الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام"، بفوزها اليوم الاثنين على الاوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا المصنفة 150 عالميا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-3 و6-1.وستلاقي انس جابر في الدور الثاني المترشحة من المواجهة التي تجمع حاليا بين الروسية ميرا اندريفا المصنفة 47 عالميا والامريكية بيرناردا بيرا المصنفة 69 عالميا.