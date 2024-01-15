القاء القبض على ستة أشخاص مفتش عنهم من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"

تمكنت دوريات مشتركة بين مصالح التوقي من الإرهاب والوحدات الإستعلاماتية، بأقاليم باجة ونابل وبنعروس وبنزرت، من إلقاء القبض على ستة أشخاص مفتش عنهم من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".



وأضاف بلاغ صادر عن الإدارة العامّة للحرس الوطني مساء، الأحد، أن هؤلاء الأشخاص صادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين سنة وسنتين.





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وأذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

