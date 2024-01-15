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رئيس الحكومة يشجع المنتخب التونسي لكرة القدم من أجل التألق في كأس افريقيا

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 06:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أجرى رئيس الحكومة، احمد الحشاني، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم واصف جليل، عبّر من خلاله عن مساندة الدولة التونسية، وبالخصوص رئيس الجمهورية قيس سعيد، والشعب التونسي، لمنتخبنا الوطني الذي يشارك في نهائيات كأس امم افريقيا بالكوت ديفوار، من أجل رفع راية الوطن عاليا في هذه المسابقة الإفريقية، مشددا على الرغبة الكبيرة بالعودة بهذا اللقب الذي غاب عن تونس منذ سنة 2004، باعتبار ان "كأس افريقيا ناجحة تعني التتويج باللقب" على حد تعبير رئيس الحكومة.

ومن جهته أعرب واصف جليل عن سعادته بهذه المكالمة واعدا بانه سيبلغ اللاعبين هذه التشجيعات لتحفيزهم على بذل أفضل مجهوداتهم من أجل تشريف تونس في هذا المحفل الافريقي.


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