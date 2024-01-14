الحمامات: 120 لاعبا من 30 بلدا يشاركون في الدورة الدولية للتنس للاواسط

اعطيت اليوم بملاعب الارضية الترابية بنادي التنس بالحمامات اشارة انطلاق الدورة الدولية للتنس للاواسط ( فتيات وفتيان) التي تنتظم من 14 الى 21 جانفي بمشاركة 120 لاعبا من 30 بلدا.



واشار رئيس نادي التنس بالحمامات مطير خضيرة في تصريح لوكالة /وات/ بالمناسبة الى ان هذه الدورة الدولية تنتظم تحت لواء الاتحاد الدولي للتنس وتحت اشراف الجامعة التونسية للتنس وتدخل ضمن دورات الصنف الثاني من المسابقات الدولية للاواسط والتي تعد من ابرز الدورات الدولية ذات المستوى العالي مبرزا ان الدورة تنطلق اليوم بالادوار التمهيدية التي ستتواصل على امتداد يومين على ان تنطلق الادوار النهائية بداية من يوم الثلاثاء والتي ستشهد دخول المصنفين ضمن ال100 الاوائل في مسابقات الدور الرئيسي.





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وابرز ان مشاركة نحو 120 لاعبا من عديد دول العالم في هذه الدورة الدولية ومن المصنفين ضمن المائة الاوائل يمثل ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي في تونس وفي نادي التنس بالحمامات وفي قدرته على تنظيم هذه الدورات الدولية التي تمثل محطة مهمة في مسيرة لاعبي التنس من صنف الاواسط الطامحين لبلوغ العالمية خاصة وان الاتحاد الدولي للتنس كان قد منح نادي التنس بالحمامات بعد تنظيمه للدورة الدولية على "نجمة التوثيق" والتي تسند للنوادي الناجحة في تنظيم الدورات الدولية على مختلف مستوياتها الرياضية والتنظيمية واللوجستية.



ولاحظ ان الدورة ستمكن المشاركين وخاصة الفائزين من تحصيل عدد اضافي من النقاط لتحسين ترتيبهم العالمي وتفتح امامهم الباب للحصول على دعوات للمشاركة في بطولات التنس الكبرى.

واشار مطير خضيرة من جهة اخرى الى ان تونس تشارك في هذه الدورة بمجموع 18 لاعبا من الاناث والذكور مبينا ان تنظيم هذه المسابقة الدولية يتنزل في اطار تكثيف فرص احتكاك لاعبي التنس التونسيين من لاعبي المستوى العالي القادمين من البلدان التي تتميز بتقاليدها الكبيرة في ممارسة رياضة التنس فضلا عن مساهمته في الرفع من مستوى اللاعبين التونسيين فنيا وبدنيا.



ولاحظ ان نادي التنس بالحمامات الذي تاسس سنة 1987 يضم ما بين 200 و 300 مشترك من جميع الاصناف والاعمار وينظم اليوم دورته الدولية التاسعة من الصنف الثاني ويواصل عمله الجاد على نشر ممارسة رياضة التنس وتكثيف فرص البروز للمواهب التونسية في هذه الرياضة التي مافتئت تتطور في تونس بفضل بروز لاعب التنس مالك الجزيري وخاصة اللاعبة انس جابر التي اضحت النموذج الابرز الذي يسعى اللاعبون للنسج على منواله لتحقيق حلم العالمية والفوز باكبر الالقاب الدولية.