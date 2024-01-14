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تونس تصادق على اتفاق هبة مقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع رقمنة خدمات التشغيل

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 18:40 قراءة: 0 د, 18 ث
      
صادقت تونس على اتفاق الهبة الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في 27 نوفمبر 2023، لمنحها مبلغ 7ر3 مليون دولار أمريكي مخصص للمساهمة في تمويل مشروع "رقمنة خدمات التشغيل".

ونشرت المصادقة على الاتفاقية في اطار أمر ورد بالرائد الرسمي ، عدد 6 لسنة 2024، صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، علما وان المشروع تشرف على تنفيده الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.


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