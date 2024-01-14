صفاقس : إختتام فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان "الحاجوجة " التي أقيمت من 12 إلى 14 جانفي تحت شعار "عتة يديك"

إختتمت اليوم الأحد بمدينة صفاقس، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الحاجوجة، الذي أقيم من 12 إلى 14 جانفي الجاري تحت شعار "عتة يديك"، وذلك بالشراكة بين بلدية صفاقس وجمعية مهرجان الحاجوجة.



وتضمن اختتام الدورة العاشرة للمهرجان، التي تزامنت مع تواصل تظاهرة "شوارعنا فن" التي دأبت بلدية صفاقس على تنظيمها كل يوم أحد، منذ أكثر من شهرين، بخرجة "الحاجوجة" التي إنطلقت من ساحة باب القصبة، ومن ثمة زيارة أهم المعالم التاريخية بالمدينة العتيقة بصفاقس ومنها الجامع الكبير، وساحة القصبة، وزاوية سيدي عبد الجليل، وزاوية سيدي يحي بن الضابط، ثم مشاهدة شريط وثائقي حول "ملحمة الحاجوجة" بمقر جمعية "صفاقس المزيانة"، وذلك بإشراف المهتم بالتراث زاهر كمون ومشاركة جمعية "الكشاف التونسي".

وأفاد كمون، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مدينة صفاقس دأبت منذ سنة 2012، على تنظيم فعالية ثقافية سنوية وهي مهرجان «الحاجوجة»، وذلك "إحياء لذكرى إحدى أبرز الملاحم النضالية في تاريخ مدينة صفاقس، التي قادها أبناؤها وأبطالها ضد الإحتلال النورماني الذي دام من سنة 1148 إلى غاية ليلة عيد رأس سنة 1156ميلادي، الموافق ليوم 1 جانفي، ليلة سقوط الإحتلال النورماني على أيدي صمود وإستبسال أبطال أهالي صفاقس، والتي تشكل جانبا من إرثها الحضاري وتراثها اللامادي".



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من جهتها، ذكرت كاهية مدير الثقافة منيرة البجاوي، أن بلدية صفاقس تسعى من خلال تظاهرة "شوارعنا فن" إلى "تنشيط الشارع، وإسترجاع الساحات التي كانت تشهد إنتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي على غرار ساحة باب القصبة ونشر الثقافة في ارجاء المدينة، مشيرة إلى أنه سيتم يوم غد الإثنين عقد جلسة عمل للنظر في كيفية مواصلة التظاهرة التى تضمنت، اليوم الأحد، عرض كورال وتعبير جسماني بالشراكة مع مندوبية التربية صفاقس 1 وجمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل.