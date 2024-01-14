المدرب نور الدين بوفالغة " لقاء ناميبيا مفتاح التاهل للدور الثاني ومباراة مالي ستكون الاختبار الحقيقي لجاهزية المنتخب التونسي "





واستدرك بوفالغة بالقول " ان المنتخب المالي يمثل الاستثناء في المجموعة حيث ان سجل تحسنا كبيرا تحت اشراف مدربه الجديد وارتقى مستواه كثيرا مقارنة بالتصفيات السابقه المؤهله لكاس العالم رغم انه كان قريبا جدا من التاهل الى مونديال بقطر2022 كما انه ما فتئ يحقق نتائج جيده حيث فاز في اخر ودية له على منتخب غينيا بيساو 6-2 . كما يستفيد منتخب مالي من خدمات عديد اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الاوروبيه وسيكون مراهنا جديا على صدارة المجموعة ".

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قال المدرب التونسي نورالدين بوفالغة المكلف بالتحليل والمتباعة مع منتخب الامارات لكرة القدم ان المنتخب التونسي لكرة القدم يملك حظوظا وافرة في الظهور بوجه مشرف في الدور الاول من البطوله الافريقيه (كان 2024) والتاهل الى الدور الثاني" وذلك لاعتبارين إثنين حسب رايه " اولا لان المنتخب التونسي اكتسب الخبرة الكافيه من خلال مشاركاته باستمرار سواء في كاس افريقيا للامم حيث يشارك للمرة 21 و16 على التوالي أو في كاس العالم وثانيا لان الرهان في المجموعة التي وقع فيها المنتخب يعد في المتناول .واستدرك بوفالغة بالقول " ان المنتخب المالي يمثل الاستثناء في المجموعة حيث ان سجل تحسنا كبيرا تحت اشراف مدربه الجديد وارتقى مستواه كثيرا مقارنة بالتصفيات السابقه المؤهله لكاس العالم رغم انه كان قريبا جدا من التاهل الى مونديال بقطر2022 كما انه ما فتئ يحقق نتائج جيده حيث فاز في اخر ودية له على منتخب غينيا بيساو 6-2 . كما يستفيد منتخب مالي من خدمات عديد اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الاوروبيه وسيكون مراهنا جديا على صدارة المجموعة ".

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واضاف المدرب بوفالغة المقيم في الامارات " ان منتخب ناميبيا هو الاضعف على الورق في مجموعته ومنطقيا لا يمكنه الصمود امام المنتخب التونسي رغم ان المنتخب التونسي اصبح يجد صعوبات لما يلاقي منتخبات اقل منه تصنيفا في ترتيب الفيفا . كما يجد صعوبة كلما كان مطالبا بصنع اللعب للتهديف وكسب الفوز لأنه تعود في السنوات الاخيره على اعتماد خطة تعزيز الوسط و"تسكير" اللعب والجنوح الى "المرتدات "وبدرجة اقل الى "الكرات الثابته " التي لم تكن دائما موفقة رغم ما سجله الفريق من تحسن في هذا المجال (الكرات الثابته من مخالفات وركنيات) " .



وفي ما يتعلق بمنتخب جنوب أفريقيا لاحظ بوفالغة انه فقد الكثير من مستواه الذي عرف عنه وأصبح منتخبا عاديا لا يفوق المنتخب التونسي في أي شيء وبامكان نسور قرطاج الفوز على "بافانا بافانا" وبالتالي الظفر بأحد البطاقتين المؤهلتين للدور الثاني الى جانب المنتخب المالي معتبرا ان المرور الى الدور الثاني من البطولة سيعزز ثقة اللاعبين في انفسهم وبعدها ستتغير الحسابات والخطط في ادوار التصفيات المباشرة.

وشدد بوفالغة على ان المنتخب التونسي بامكانه الترشح للدور الثاني عن مجموعه معتبرا ان "المفتاح " يتمثل في الفوز على المنتخب الناميبي في المباراة الاولى يوم الثلاثاء وهي مهمه في المتناول منطقيا بالنظر لفارق الإمكانيات الذي يصب في مصلحة المنتخب التونسي لكن ذلك لا يعني استسهال المهمة " .



ولاحظ ان المباراة الاصعب ستكون حتما مع منتخب مالي وهي المقياس الحقيقي لمدى جاهزية المنتخب التونسي لنهائيات ال"كان" مشيرا الى ان المقابلتين الوديتين امام موريتانيا (0-0 ) والراس الاخضر(2 - صفر) ليست لهما اية دلالة .

وقال" يجب على لاعبي المنتخب ان يؤمنوا بحظوظهم في البطولة رغم ان النتائج في الفترة الاخيرة لم تكن مرضية عموما وخاصة في الرحلة الاسيوية بعد هزيمتين امام كوريا الجنوبية واليابان وتعادل سلبي في ملعب رادس مع موريتانيا ".



ويذكر ان نور الدين بوفالغة يحمل دكتوراه في اختصاص كرة القدم كانت له تجارب تدريبية ضمن الاطار الفني لشبان الترجي التونسي وباريس سان جرمان . كما درب منتخب الامارات للشباب ونادي الجزيره الاماراتي ثم منتخب الامارات الاولمبي ومنتخب عمان ثم تم اكليفه بمهام مدرب مكلف بالمعاينه مع نادي الهلال السعودي . كما اشرف على تدريب نادي الشباب العماني ونادي الاتحاد صلاله ( عمان) وهو حاليا مدرب مكلف بالمعاينه صلب الاطار الفني لمنتخبات الاتحاد الاماراتي لكرة القدم.

وسبق ان تم تكليفه مستشارا مكلفا بمتابعة اللاعبين التونسيين بالمهجر من سنة 1998 الى سنة 2001

وبدا بوفالغة مسيرته الرياضية في الثمانينات ولعب مع عدة فرق ثم شغل مدربا لعدة فرق في الجنوب الشرقي منها اتحاد بن قردان وترجي واتحاد جرجيس وجميعة جربة .