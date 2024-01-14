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بنزرت: شاطئ سيدي مشرق بسجنان يلفظ جثة آدمية متحللة

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 15:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تولت مصالح الحماية المدنية بولاية بنزرت ظهر اليوم الأحد إنتشال جثة آدمية متحللة لفظتها مياه البحر بمنطقة قروز من شاطئ سيدي مشرق بمعتمدية سجنان، وفق ما افاد به مصدر جهوي من مصالح الحماية المدنية ببنزرت.
وبين المصدر ذاته فيتصريح لمراسل (وات) ببنزرت انه تم تسليم الجثة التي تعود لشاب في العقد الثالث من العمر الى مصالح الحرس الوطني لاتمام بقية الاجراءات الواجبة في مثل هذه الوقائع.
يشار ان شاطئ سيدي مشرق كثيرا ما يشهد مثل هذه الحوادث وذلك خاصة خلال التقلبات المناخية التي تعيشها المنطقة والجهة هذه الايام.


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