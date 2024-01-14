أريانة: اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بولاية أريانة تصادق على عدد من القرارات المتعلقة بمجال النقل الفردي والجماعي

عقدت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بولاية أريانة اجتماعا برئاسة والي الجهة، خالد النوري، ومشاركة نصر الدين المزليني، رئيس غرفة سيارات الأجرة لواج، وعلي تركية، رئيس غرفة سيارات الأجرة التاكسي الفردي بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأريانة، للنظر في عدد من القرارات المتعلقة بمجال النقل.



وأوضح رئيس رئيس غرفة سيارات الأجرة التاكسي الفردي، أن اللجنة صادقت خلال اجتماعها على عدد من القرارات المتعلقة بقطاعي التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي تمثلت في 30 قرار امتياز جبائي لفائدة 4 أرامل و26 صاحب تاكسي فردي، وقرار امتياز جبائي واحد يتعلق باستئناف نشاط تاكسي فردي، إضافة إلى 4 قرارات امتياز جبائي تاكسي جماعي و4 قرارات امتياز جبائي لأرملة و3 من أصحاب الرخص. كما صادقت على تمكين أرملة من قرار الإحتفاظ برخصة تاكسي فردي.





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جدير بالذكر أن قرارات الإمتياز الجبائي توضع على ذمة مستحقيها في غضون نهاية الأسبوع القادم.