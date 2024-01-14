حظوظ المنتخب التونسي في نهائيات كأس افريقيا للأمم 2024 كما يراها مراد العقبي ومحمد الكوكي

قال المدرب مراد العقبي ان المنتخب الوطني لكرة القدم قادر على التألق في نهائيات كأس افريقيا للأمم التي افتتحت مساء امس في الكوت ديفوار وتستمر الى غاية 11 فيفري القادم .



وحذر مراد العقبي المدرب الوطني المساعد الاسبق والمتوّج مؤخرا مع الأولمبي الباجي بلقب الكأس الممتازة، من استسهال الفرق المنافسة خاصة منها المنتخب الناميبي، الذي يعد على الورق وفي نظر الكثيرين أضعف منتخبات المجموعة الخامسة مقارنة بمالي و جنوب افريقيا.





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وقال العقبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) انّ المنتخب الوطني التونسي مدعو في مشاركته الافريقية ، الى مجراة المبارياته وفق خصوصياتها ووفق خصائص كل منافس، معربا في هذا الصدد عن تفاؤله بالمردود والنتائج التي سيحققها زملاء اللاعب الياس السخيري.

وأبرز أنّ المنتخب الوطني التونسي يملك اليوم الخبرة الكافية لبلوغ الأدوار المتقدمة في نهائيات كأس افريقيا للأمم، مطمئنا الشارع الرياضي بالقول "انّ المنتخب التونسي في صحة جيدة وسيكون ضمن أفضل 6 منتخبات مرشحة لنيل اللقب القارّي مع الكوت ديفوار و السينغال ونيجيريا و المغرب و الجزائر".



و شدّد مراد العقبي، الذي يحمل في رصيده كلاعب مشاركة افريقية مع المنتخب التونسي في 1994 ، على أنّ حيرة الشارع الرياضي الذي يبدو غير واثق في قدرة المنتخب الوطني على البروز في ال"كان" بسبب مردود متواضع في الوديات الأخيرة على غرار التعادل السلبي مع موريتانيا في غير محلها ، معتبرا أنّ اللقاءات الودية ليست بالمقياس الموضوعي للوقوف على جاهزية "نسور قرطاج" لكأس افريقيا للأمم.

ولاحظ أنّ جميع اللاعبين الذين شاركوا في الوديات الأخيرة مع المنتخب قد وصلوا تونس قادمين من فرقهم الأوربية والعربية في فترة وجيزة، وهو ما يفسر عدم تقديم أكثر من 50 بالمائة من مستواهم الحقيقي، وفق تعبيره.



ومن جانبه أشار محمد الكوكي مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري الى أنّ المنتخب الوطني التونسي بمقدوره التأهل الى الدور ثمن النهائي كمتصدر عن المجموعة الخامسة، لافتا النظر أنّ المنتخب المالي هو من سيكون المنافس الأبرز للمنتخب التونسي على صدارة المجموعة الخامسة.

وقال محمد الكوكي أنّ حظوظ جميع منتخبات المجموعة الخامسة وافرة في التأهل الى الدور الثاني، لافتا النظر أنّ المنتخب الوطني التونسي مدعو الى التعامل مع مبارياته الثلاثة في الدور الأول وفقا لمجريات كل مباراة.

وعبّر مدرب فريق عاصمة الرباط عن استبشاره بما سيقدمه زملاء اللاعب يوسف المساكني في كأس الأمم الافريقية، معتبرا أنّ الوديات تختلف على الرسميات ولا تعكس المستوى الحقيقي للمنتخب التونسي المتوّج باللقب القارّي في 2004.