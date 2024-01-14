البطولة العربية للسباحة للاواسط (اليوم الرابع) - عناصر المنتخب التونسي ترفع حصيلتها الى 64 ميدالية منها 23 ذهبية

واصلت عناصر المنتخب التونسي للسباحة تالقها في البطولة العربية للاواسط التي تختتم اليوم الاحد بالعاصمة القطرية الدوحة بعدما رفعت حصيلة ميدالياتها في اعقاب اليوم الرابع الى 64 ميدالية (23 ذهبية و19 فضية و22 برونزية) بوفد يضم 22 سباحا (12 في الذكور و10 في الاناث).

وتمكن جميع السباحين التونسيين المشاركين في هذه البطولة من الصعود على منصة التتويج.

وفي منافسات اليوم الرابع، احرزت العناصر الوطنية 7 ميداليات ذهبية بواسطة رامي الرحموني وهاني مصفار ومرام السويسي وعزة بلحاج بريك وعائشة بن ميلاد الى جانب منتخب التتابع مختلط في سباق 4 في 100 سباحة حرة (13-14 سنة) ومنتخب الذكور في سباق 4 في 100 م تناوب (13-14 سنة).

وفي ختام منافسات المسبح، تم اختيار رامي الرحموني افضل سباح لفئة 13-14 سنة في هذه النسخة من البطولة العربية.



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وسيسدل اليوم الاحد الستار على المسابقة باجراء سباقات المياه الحرة.