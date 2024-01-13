كاس إفريقيا للأمم 2023: انطلاق النسخة 34 بالمباراة الافتتاحية كوت ديفوار- غينيا بيساو

أعطيت إشارة انطلاق النسخة 34 لكاس إفريقيا للأمم-2023 لكرة القدم (المؤجلة لـ 2024) مساء اليوم السبت بأبيدجان بإجراء

المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار مستضيف الدورة وغينيا بيساو.

وستقام المباراة النهائية يوم 11 فيفري بابيدجان والتي سيكون ملعب الحسن واتارا بإيبيمبي مسرحا لها.

وردد الجمهور الحاضر في حفل الافتتاح الذي حضره رئيس كوت ديفوار, الحسن واتارا, النشيد الرسمي للدورة رفقة فرقة "ماجيك سيستام" وسط لوحات فنية تعبر عن الثقافة الايفوارية وكذا المنشآت التي تحتضن العرس الكروي القاري.



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للتذكير, كانت هذه النسخة مقررة شهر جوان 2023 لكن تم تأجيلها إلى 2024 من طرف الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

و توج بالنسخة الماضية التي جرت بالكاميرون, المنتخب السنغالي.



ويستهل المنتخب التونسي مشاركته في هذه الدورة يوم الثلاثاء القادم بالتباري مع نظيره الناميبي لحساب المجموعة الخامسة التي تضم ايضا مالي وجنوب افريقيا.