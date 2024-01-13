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بودربالة يؤكد خلال لقاءات على هامش "ملتقى تونس لدعم المقاومة" مساندة البرلمان اللامشروطة للشعب الفلسطيني

Publié le Samedi 13 Janvier 2024 - 19:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، خلال لقاءات أجراها اليوم السبت مع ضيوف "ملتقى تونس لدعم المقاومة" "، الذي تنظمه حركة الشعب بالعاصمة على امتداد يومين، مساندة البرلمان اللامشروطة للشعب الفلسطيني الشقيق، في تماه مع وقوف تونس الثابت حكومة وشعبا الى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعم نضالاتهم إيمانا بعدالة هذه القضية وشرعيتها.

وأجرى بودربالة خلال الملتقى، الذي التأم تحت شعار "أمة تقاوم ..أمة تنتصر"، لقاءات مع عدد من ضيوف الملتقى من مختلف الفصائل والقيادات الفلسطينية الى جانب شخصيات وطنية وعربية، وجدد بالمناسبة تأكيد إيمانه الشخصي بعدالة القضية الفلسطينية وبمشروعية نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، من اجل استرداد حقوقه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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