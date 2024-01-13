كاس افريقيا للأمم (الكوت ديفوار 2023+1) : أبرز 10 مواجهات في الدور الاول

سيعرف الدور الاول لكاس افريقيا للأمم -2023 لكرة القدم الذي سينطلق مساء اليوم السبت بأبيدجان ,36 مقابلة رفيعة المستوى ستشرئب لها اعناق عشاق الكرة المستديرة في القارة السمراء , منها 10 بارزة ستسترعي بالتأكيد كل الانظار , حسب ما اوردته الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.
- السنغال- غامبيا 15 جانفي 2024 (س15)
على الورق مباراة قمة تبدو غير متوازنة لكن طابع الندية بين الجارين يجعل المواجهة تعد بالكثير من الاثارة والندية .
- السنغال- غامبيا 15 جانفي 2024 (س15)
على الورق مباراة قمة تبدو غير متوازنة لكن طابع الندية بين الجارين يجعل المواجهة تعد بالكثير من الاثارة والندية .
- كوت ديفوار - نيجيريا , 18 جانفي 2024 س18
المباراة يشارك فيها ,أبطال افريقيا سابقين, يحملون ستة تتويجات في الرصيد, تفاصيلها: تتويجان للفيلة و 4 للنسور , علو كعب الفريقين لا يمكنها الا ان يسفر عن مباراة غير مخيبة خلال هذا الموعد القاري .
- مصر- غانا , 18 جانفي 2024 ( س 20)
المواجهات بين الفريقين كانت دائما مثيرة و 11 لقب بطل افريقيا في المستطيل الاخضر و الاثارة ستكون في الموعد.
السنغال- الكاميرون , 19 جانفي 2024 (س 18)
بكل تأكيد فان الكل ينتظر مباراة الاسود بين منتخب " اسود التيرانغا" ونظيره "الاسود غير المروضة" حيث يسعى بطل افريقيا جاهدا لفرض كلمته مرى اخرى
الجزائر- بوركينافاسو , 20 جانفي 2024 (س 15)
المواجهات الاخيرة بين الفريقين ميزتها دائما الندية و مقابلة الخضر والخيول ستكون محل الانظار مجددا .
- تونس- مالي , 20 جانفي 2024 (س 21)
منتخبان لا يفارقان بعضهما البعض سواء في تصفيات كاس العالم أوفي المرحلة النهائية للكان ,مواجهة مشوقة و تسترعي الاهتمام .
المغرب- الكونغو الديمقراطية, 21 جانفي 2024 (س 15).
ينتظر ان تحدد المواجهة بين المنتخبين صدارة المجموعة .
- جنوب افريقيا - ناميبيا , 21 جانفي 2024 , ( س 21)
دربي ومباراة اجوار جديرة بالمتابعة بين فريقي أقصى قارة افريقيا , الندية ستكون حاضرة بين "البفانا بفانا" و"المحاربين الشجعان" .
-غينيا- السنغال , 23 جانفي 2024 , (س17)
دربي اخر لمنطقة غرب ا فريقيا و الانظار موجهة دائما لبطل افريقيا وفي كل خرجاته , لكن تشكيلة "الافيال الوطنية" تريد صنع المفاجأة في هذه المنافسة القارية .
- تنزانيا- الكونغو الديمقراطية , 24 جانفي 2024 , (س 21)
كرة القدم التنزانية تعيش أعز أيامها , تزخر البطولة التنزانية بالعديد من اللاعبين الكونغوليين يصنعون اجمل ايامها. الجمهور على موعد مع دربي من اجل الزعامة .
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