كأس آسيا قطر 2023 : التونسي مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين يتطلع للظهور بشكل مميز أمام المنتخب الإيراني

أكد التونسي مكرم دبوب، مدرب منتخب فلسطين لكرة القدم، تطلع المنتخب للظهور بشكل مميز في مباراته الأولى ببطولة كأس آسيا قطر 2023، والتي ستكون أمام إيران غدا /الأحد/ في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة على استاد المدينة التعليمية.

وقال، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، إن المنتخب يبحث عن تحقيق فرحة للشعب الفلسطيني، وسيبذل المزيد من الجهود لهذا الغرض.. مشيرا إلى أن المنتخب سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول أمام إيران، ثم بعد ذلك العمل للتأهل للدور المقبل من البطولة.

وأكد دبوب أن المنتخب الفلسطيني أصبح أكثر خبرة ونضجا مقارنة بمشاركته في نسختي 2015 و2019 من البطولة، ويتطلع الآن لتحقيق أول فوز له في البطولة القارية.

وأوضح أن الصعوبات التي واجهها منتخب فلسطين كانت كبيرة جدا، وقد حاول التأقلم مع ذلك والتعويض بالتربصات التدريبية خارج البلاد، إلا أن غياب المنافسات الكروية المحلية لمدة طويلة يؤثر على الإعداد بشكل مباشر.



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بدوره، قال مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، إن منتخب بلاده يحمل رسالة واضحة خلال مشاركته في هذه النسخة القارية.. مشيرا إلى صعوبة المواجهة أمام المنتخب الإيراني الذي يملك خبرات كبيرة.

كما عبر اللاعب عن امتنانه لدولة قطر وللاتحاد القطري لكرة القدم، واللاعب حسن الهيدوس، لمنحه شرف تأدية قسم بطولة كأس آسيا 2023، مشيدا في السياق ذاته بحفل افتتاح البطولة، الذي وصفه بأنه كان رائعا ومبهرا.

الجدير بالذكر أن منتخب فلسطين شارك بنهائيات كأس آسيا لأول مرة عام 2015 بأستراليا، لكنه حل في المركز الرابع في مجموعته بـ3 هزائم متتالية، قبل أن يُظهر الفريق تطورا بالنسخة التالية في 2019 حيث تعادل مرتين، وتلقى هزيمة واحدة، ليأتي ثالثا في ترتيب المجموعة.