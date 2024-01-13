Babnet

ججزت بحوزته كميات من المخدرات وسلاح ناري : القبض على مروج الأقراص المخدرة داخل محلات بيع الملابس الجاهزة بالعاصمة

Publié le Samedi 13 Janvier 2024 - 18:30 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن أمس أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس من القبض على اخطر مروج مخدرات ينشط بين ولايات تونس الكبرى,حيث تم ضبطه داخل محل كان يستغله لترويج المواد المخدرة وتزوير العملة الورقية وقد حجز 63 قرص مخدر ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور.

وبالتنقل الى منزله تم حجز 273 قرصا من مخدر "سوبيتاكس" بقيمة 19 ألف دينارا و24 ورقة نقدية مدلسة من فئة 50 دينارا وكيس يحتوي على كمية من مخدر الكوكايين ،وبندقية صيد ،حاسوب محمول يقع استعماله في تدليس الأوراق النقدية،وكمية من المصوغ مجهولة المصدر .

...

هذا وباستشارة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس1 أذن بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل ''جرائم المخدرات وحمل ومسك سلاح ابيض، تدليس عملة ورقية ومسك أشياء مجهولة المصدر" .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280351


babnet
Can_2024
  21:00 Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 18:56 Tunis
All Radio in One    
*.*.*