ججزت بحوزته كميات من المخدرات وسلاح ناري : القبض على مروج الأقراص المخدرة داخل محلات بيع الملابس الجاهزة بالعاصمة

تمكن أمس أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس من القبض على اخطر مروج مخدرات ينشط بين ولايات تونس الكبرى,حيث تم ضبطه داخل محل كان يستغله لترويج المواد المخدرة وتزوير العملة الورقية وقد حجز 63 قرص مخدر ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور.



وبالتنقل الى منزله تم حجز 273 قرصا من مخدر "سوبيتاكس" بقيمة 19 ألف دينارا و24 ورقة نقدية مدلسة من فئة 50 دينارا وكيس يحتوي على كمية من مخدر الكوكايين ،وبندقية صيد ،حاسوب محمول يقع استعماله في تدليس الأوراق النقدية،وكمية من المصوغ مجهولة المصدر .





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هذا وباستشارة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس1 أذن بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل ''جرائم المخدرات وحمل ومسك سلاح ابيض، تدليس عملة ورقية ومسك أشياء مجهولة المصدر" .