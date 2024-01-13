قابس: احياء الذكرى 13 ليوم الشهيد بالحامة

أحيت مدينة الحامة اليوم السبت 13 جانفي 2024، الذكرى 13 ليوم الشهيد، وأقيم بهذه المناسبة بروضة الشهداء بالحامة بحضور كل من معتمدي الحامة والحامة الغربية وعائلات الشهداء ونشطاء من المجتمع المدني، موكب خاشع تمت خلاله تلاوة فاتحة الكتاب على الأرواح الطاهرة لأبناء الحامة الذين استشهدوا في ثورة الحرية والكرامة.

وكان 03 من أبناء الحامة، قد استشهدوا يوم 13 جانفي 2011 وهم نوفل الغماقي وخالد بوزيان وحسونة عدوني، ليلتحق بهم بعد أيام قليلة محمد الزمزمي الذي اختفى عندما كان يحرس حيه ليلا، وعثر عليه بعد ذلك ميتا في ظروف عامضة في فترة كانت تشهد فيها الحامة فراغا أمنيا.

وقد دأبت جمعية الشهيد بالحامة على احياء يوم الشهيد، للتأكيد على عدم تنازل عائلات الشهداء على حقوق ابنائهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لبلادهم، ولتاكيد على انهم مازالوا في الذاكرة.

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