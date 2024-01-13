بنزرت: توزيع 150 طنا من السكر الموجه للاستهلاك العائلي و12240 لترا من الحليب

افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، ان مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة، تولت في إطار تدعيم نسق تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية وتحسين عرضها بمختلف مسالك التوزيع، وتوجيهها نحو عموم المواطنين وخاصة بالمناطق الريفية والاحياء الشعبية، توزيع 150 طنا من السكر الموجه للاستهلاك المنزلي.



واضاف المصدر ذاته، انه تم ايصال كميات السكر الى كافة المعتمديات، وتضم الكمية الموزعة 101 طن إضافية عن الحصة العادية للولاية، وهو ما سيمكن من تحسين عرض هذه المادة التي عرفت بعض التذبذب خلال الفترة السابقة.





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واشار الى انه تم تخصيص كمية إضافية من الحليب نصف الدسم قدرت ب12240 لترا، وتم توزيعها خاصة بالاحياء الشعبية التي سجلت مؤخرا نقصا في المادة، بمعتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ومنزل بورقيبة، بما يساهم في التصدي للممارسات الاحتكارية والبيع المشروط والمضاربة.

يذكر ان المصالح الرقابية بالادارة الجهوية للتجارة تولت بالتنسيق مع السلط المحلية ببنزرت الجنوبية، حجز كميات من الحليب لدى صاحب مشربة وتم إعادة ضخها ضمن المسالك القانونية وتحرير المخالفات الواجبة

