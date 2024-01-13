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القبض على خمسة عناصر تكفيرية مفتش عنها (الحرس الوطني)

Publié le Samedi 13 Janvier 2024 - 16:48 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكنت وحدات التوقي من الإرهاب مركزيا وجهويا، بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بمنزل تميم ونابل، من إلقاء القبض على خمسة أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
وأضافت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


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