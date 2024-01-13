88 مؤسسة عمومية تسجل عجزا إجمالي بقيمة 1،8 مليار دينار خلال سنة 2021 (وزارة المالية)

أظهرت النتائج الصافية ل88 مؤسسة عمومية عجزا بقيمة 1،8 مليار دينار خلال سنة 2021 مقابل عجز ب2،9 مليار دينار خلال سنة 2020 ما يمثل تحسنا في هذا العجز بنسبة 62 بالمائة.



ويفسر تراجع العجز على مستوى المؤسسات العمومية، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، مؤخرا، بتسجيل فائض على مستوى النتائج الصافية ل40 مؤسسة عمومية بقيمة جملية ناهزت 577 مليون دينار خلال سنة 2021.





وتعلّق الأمر، خصوصا، بالمجمع الكيميائي التونسي (بفائض بقيمة 133 مليون دينار) والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (97 مليون دينار) وديوان البحرية التجارية والموانئ (61،6 مليون دينار) وشركة فسفاط قفصة (47 مليون دينار) والصيدلية المركزية (45،5 مليون دينار) وشركة اتصالات تونس (32،5 مليون دينار) والشركة الوطنية لتوزيع البترول (28،5 مليون دينار).في ما شهدت بقيّة المؤسّسات العمومية (48 مؤسسة) عجزا على مستوى نتائجها الصافية لكامل سنة 2021 بقيمة 1،7 مليار على غرار ديوان الحبوب (477 مليون دينار) وشركة نقل تونس (225 مليون دينار) وديوان الطيران المدني والمطارات (173 مليون دينار). كما سجلت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عجزا في حدود 139 مليون دينارا إلى جانب تسجيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والديوان التونسي للتجارة عجزا قدّر على التوالي ب137 مليون دينار وب120 مليون دينار.يشار إلى أنّ إدارة الشؤون المالية، قد قامت بدراسة الوضعيات المالية ل88 مؤسّسة عموميّة من بين 114 مؤسسة عمومية في تونس وعدم الأخذ في الإعتبار 15 مؤسسة لعدم نشرها، بعد، لقائماتها المالية لسنة 2021. وتتوزع هذه المؤسسات إلى سبع مؤسسات تنشط في القطاع المالي وشبه المالي وثلاث صناديق اجتماعية ومؤسسة توقف نشاطها.