انطلاق أشغال صياغة التقرير التأليفي الخاص بتحليل مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم

عرض أعضاء اللجنة الخاصة بتحليل وصياغة مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم أبرز النتائج المتعلقة بتطلعات المشاركين في الاستشارة لتطوير المنظومة التربوية، وذلك خلال اجتماعهم مؤخرا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.



وتولى أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات المعنية بالاستشارة المذكورة عرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها عبر منظومات وخوارزميات عالية الدقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات ومعالجة اللّغة الطبيعية، بحسب بيان صادر أمس عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





...



واتفق أعضاء اللجنة الخاصة بتحليل وصياغة مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم خلال اجتماعهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي على طبيعة المنهجية التي ستعتمد من طرف اللجنة لصياغة التقرير التأليفي حول مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية.



وفي سياق متصل، اجتمع رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، أمس الجمعة، بمقرّ الوزارة، مع الفريق التقني المكلف بصياغة وتحليل مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم في المحور الخاص بملف التكوين المهني، بحضور عدد من إطارات الوزارة.



وتم خلال هذه الجلسة عرض أهم النتائج المتعلقة بتطلعات المشاركين في الاستشارة لتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني ودعم منظومة التوجيه المهني والتكامل مع منظومتي التربية والتعليم.



وللتذكير فقد انطلقت المنصة الالكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم في تلقي آراء المشاركين حول رؤيتهم لإصلاح منظومة التعليم بداية من 15 سبتمبر 2023 إلى غاية 15 ديسمبر 2023، وبلغ عدد المشاركين 580.620 مشارك.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا إلى هذه الاستشارة في إطار إرساء رؤية شاملة للإصلاح تحت عنوان "من أجل نظام جديد للتربية والتعليم بمختلف مراحله من تعليم ما قبل سن الدراسة وتعليم أساسي وتعليم ثانوي وتكوين مهني وتعليم عالي وتهدف إلى رصد مشاغل كل مكونات المجتمع من المهتمين بملف إعداد الموارد البشرية.