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كاس امم افريقيا 2024 - المنتخب الوطني يشرع في تحضيراته بمدينة "كوروغو" الايفوارية

Publié le Samedi 13 Janvier 2024 - 11:32 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وصل المنتخب التونسي لكرة القدم مساء امس إلى مقرّ إقامته بمدينة كوروغو الايفوارية ، وأجرى اللاعبون حصة تدريبية أولى، خصصت لإزالة الإرهاق، وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، حيث سعى الإطار الفني إلى مساعدة اللاعبين على التخلص من مخلفات رحلة طويلة، ليكونوا جاهزين لمباشرة التحضيرات.

وقد كانت الظروف المناخية مساء امس مناسبة لإجراء الحصة، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة 25 درجة إضافة إلى انعدام الرطوبة. واستغل الاطار الفني الحصة التدريبية حتى يساعد اللاعبين على استعادة الجاهزية البدنية.

...

وسيجري المنتخب الوطني تدريباته اليوم انطلاقاً من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت تونس)، لينطلق العمل في المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمقابلة الأولى في ال"كان ".
ويفتتح المنتخب التونسي مشاركة في نهائيات كاس امم افريقيا يوم الثلاثاء المقبل 17 جانفي بملاقاة منتخب ناميبيا على الساعة السادسة مساء.



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