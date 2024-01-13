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إعفاء المسافرين والطائرات بعدد من مطارات تونس من أداء المعاليم المستوجبة على عدد من الخدمات

Publié le Samedi 13 Janvier 2024 - 11:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
يعفى المسافرون والطائرات بمطار توزر/ نفطة الدولي وبمطار طبرقة/ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة/ قصر الدولي وبمطار قابس/ مطماطة الدولي من أداء المعاليم المستوجبة والمتعلّقة بالنزول واستعمال اللافتات المنيرة واستعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجويّة بالطريق والربوض والركوب والأمن.

ويأتي هذا الإعفاء بمقتضى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993. ويطبق الإعفاء إبتداء من تاريخ نشر الأمر عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة أمس، الجمعة 12 جانفي 2024، وعلى مدى ثلاث سنوات.


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