وزير الخارجية يلتقي المخترع التونسي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية جمال الحنبلي

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، المخترع التونسي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية جمال الحنبلي، الذي قدّم عرضا حول أهم الاختراعات التي تم تسجيلها باسم منظمة "ناتان" التي يرأسها.



ويأتي هذا اللقاء وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، في إطار تشريك الكفاءات التونسية في مسار التنمية والإدماج التدريجي للاقتصاد الوطني في الآليات المستحدثة في خلق الثروة مثل اقتصاد المعرفة ومشاريع الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة.





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واستعرض الحنبلي الإمكانيات التي يمكن تسخيرها في مجال التصرّف في الموارد المائية وإعادة رسكلتها ضمن أنظمة علمية مبتكرة بما في ذلك الأنظمة البخارية و"التناضح العكسي" والمراحل المنجزة في تأسيس فرع لمنظمته بتونس وبعث "شركات ناشئة" بهدف النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.



ومن جهته، أوضح وزير الخارجية، أن الرؤية التي تم بلورتها للإحاطة بالتونسيين بالخارج تقوم على استقطاب الجالية والخبرات التونسية ذات الإشعاع الدولي والإقليمي ضمن منصة رقمية تفاعلية يتم من خلالها تشريك الجميع كلّ في اختصاصه في إطار تجسيد استحقاقات مخطّطات التنمية.