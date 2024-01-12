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كاس امم افريقيا (كوت ديفوار 2023+1): وصول بعثة المنتخب التونسي الى مدينة بواكي الايفوارية قبل التحول الى كورهوغو

Publié le Vendredi 12 Janvier 2024 - 20:22 قراءة: 0 د, 27 ث
      
حلت بعثة المنتخب التونسي مساء اليوم الجمعة بمدينة بواكي الايفوارية على ان تواصل رحلتها نحو مدينة كورهوغو للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم المقررة من 13 جانفي الجاري الى 11 فيفري المقبل.

ومن المنتظر أن يجري ابناء المدرب جلال القادري حال وصولهم لمقر الاقامة حصة لازالة الارهاق.

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يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول للنهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات ناميبيا ومالي وجنوب افريقيا.
ويفتتح زملاء يوسف المساكني مشوارهم بملاقاة منتخب ناميبيا يوم الثلاثاء 16 جانفي الجاري بداية من الساعة السادسة مساء.




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