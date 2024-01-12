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الشاعر التونسي عبد العزيز الهمامي يُتوّج بجائزة القوافي مهرجان الشارقة للشعر العربي

Publié le Vendredi 12 Janvier 2024 - 21:47 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تحصّل الشاعر التونسي عبد العزيز الهمامي على جائزة القوافي التي يسندها سنويا مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي انطلقت فعاليات دورته العشرين يوم الاثنين الماضي بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقرأ الشاعر عبد العزيز الهمامي قصيدته المعنونة بـ "ظِلال غائبة" وتلا على مسامع الحاضرين منها: غَيْمَة تظهرُ في أَعلَى هِضابِك ماؤُها يَخضر في دُنيا شَبابِك
أَشرقتْ مئذنةُ الفجرِ وغَنى
...

طائرُ العنقاء مِنْ شُباكِ بَابِك

وشارك في إحياء فعاليات الأمسية سبعة من الشعراء هم التونسي عبد العزيز الهمامي وعبد اللطيف بن يوسف وعادل الزهراني من المملكة العربية السعودية و عبد الرحمان الحميري من الإمارات العربية المتحدة والشاعرة العُمانية شميسة النعماني والشاعر الكويتي سالم الرميضي وعلي حاجب من موريتانيا والشاعرة الإماراتية أسماء الحمادي.

وأطلقت جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي لرعاية ودعم النقاد العرب والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية العربية. كما تعنى الجائزة بحقل النقد الأدبي الموجَه للشعر العربي وفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي.


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