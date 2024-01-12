بورصة تونس: "توننداكس" ينهي تبادلاته الأسبوعية على انخفاض

اتسم اداء بورصة الأوراق المالية بتونس بالتذبذب خلال الأسبوع الممتد من 8 الى 12 جانفي 2024، اذ تمكن مؤشرها المرجعي "توننداكس"، بعد بداية صعبة مطلع الاسبوع من تدارك خسائره خلال حصتي امس الخميس واليوم الجمعة، منهيا الاسبوع بتقهقر في حدود 1ر1 بالمائة ومدركا النقطة 1ر8461، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".



وكان اداء "توننداكس" غير مستقر مع بداية السنة ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 3ر3 بالمائة. وشهدت تبادلات المستثمرين في البورصة نسقا محتشما منذ انطلاق سنة 2024، ولم تتجاوز خلال الأسبوع المنقضي مبلغ 13 مليون دينار (م د)، اي ما يعادل 6ر2 م د في الحصة الواحدة.





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وحقق سهم "إلكتروستار" أفضل أداء للأسبوع إثر ارتفاع سعره بنسبة 1ر16 بالمائة (360ر0 د) وسط حجم تبادل ضئيل ناهز الألفي دينار.



وتطور سهم شركة "مشغل الأثاث" بنحو 9ر9 بالمائة (890ر4 د) مع تبادل 392 ألف دينار.



وتكبّد، في المقابل، سهم شركة المغرب الدولي للإشهار أكبر الخسائر، ليتقلص سعره بنسبة 4ر21 بالمائة (110ر0 د) دون تحقيق اي تبادل.



وتراجع سعر سهم تأمينات "المغاربية" بنسبة 5ر10 بالمائة (890ر42 د)، وسط تبادل ناهز 71 ألف دينار.



واستقطب سهم شركة المواد الصحية "ليلا" اهتمام المستثمرين وحظي بنصيب الأسد من حجم التبادل الجملي اي بقيمة 1ر2 م د، وتحسنت قيمته بنسبة 7ر2 بالمائة (050ر8 د).