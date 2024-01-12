زغوان : 205 فلاحا تمتعوا بقروض موسمية بقيمة 2 فاصل 8 مليون دينارا لتمويل موسم الزراعات الكبرى لسنة 2023 ـ 2024 ( المندوب الجهوي للفلاحة )

أفاد فيصل قطعة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان أن 205 فلاحين بولاية زغوان تمتعوا في الفترة الأخيرة بقروض موسمية بقيمة جملية بلغت 2 فاصل8 مليون دينارا لتمويل الموسم الجديد للزراعات الكبرى وتوفير مستلزمات الإنتاج وتأمين ظروف النجاح له

وذكر المندوب الجهوي من جهة أخرى بأن ولاية زغوان شهدت خلال الموسم الفلاحي الماضي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية وموجة غير مسبوقة من الحرارة تضررت بسببها مساحات الزراعات الكبرى قدرتها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنسبة تجاوزت ال97 بالمائة ، وقد تولت هذه المصالح إثر المعاينات الميدانية تسليم 333 شهادة إجاحة للمتضررين من الجفاف عن مساحة تقدر بحوالي 30 ألف هكتارا أغلبها من قطاع الحبوب .

وسيتمكن الفلاحون المتضررون بمقتضى هذه الشهادات ، من جدولة ديونهم وتمويل الموسم الزراعي الحالي . وقد تعذر الحصول على معطيات من صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية حول التعويضات التي وفرها لفائدة فلاحي الجهة

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