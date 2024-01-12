بن سدرين: رد الحكومة التونسية على مراسلة المقررين الأمميين بخصوص ملاحقة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ورد في شكل "لائحة اتهام"

اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (المنتهية مهامها) سهام بن سدرين، اليوم الجمعة، أن رد الحكومة التونسية على مراسلة المقررين الأمميين، بخصوص ملاحقة أعضاء الهيئة قضائيا "لم يكن مقنعا وورد في شكل لائحة اتهام، رغم أن الملف لم يتجاوز طور البحث".



وأضافت بن سدرين، خلال ندوة صحفية عقدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعاصمة، أن ملاحقة أعضاء الهيئة وموظفيها السابقين في قضايا متعلقة بالأعمال التي قاموا بها أثناء عهدتهم، والبالغ عددها 5 قضايا منشورة، "يعد مخالفا للمعاهدات الدولية وللقانون التونسي الذي يمنع ذلك"، مشيرة إلى أن القاضي المتعهد بالملف مازال بصدد التحقيق مع أعضاء الهيئة وموظفيها.





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وكان المقرر الخاص بحرية التعبير والمقرر الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص بالحق في الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، التابعين اللأمم المتحدة، قد راسلوا الحكومة التونسية في 30 ماي 2023 بخصوص الملاحقات القضائية الجارية ضد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، وردّت عليهم الدولة التونسية في 8 ديسمبر 2023.



أما بخصوص القرار التحكيمي الصادر عن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، في 22 ديسمبر المنقضي، في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، فقد أفادت بن سدرين، بأن الهيئة بينت في تقريرها الختامي أن القضية تتعلق بفساد مالي، وتشمل قرابة 60 شخصا لهم ديون غير مستخلصة لفائدة البنك المعني، "وأن المنظومات السابقة عملت على حمايتهم"، وفق تعبيرها.



وذكّرت بأن المعنيين بهذه الديون، تمت إحالتهم على القضاء في سياق مسار العدالة الانتقالية، وتجري محاكمتهم صلب الدوائر القضائية المختصة، داعية الدولة التونسية إلى مطالبتهم بخلاص مبلغ التعويض المحكوم به في القرار التحكيمي.



وقالت "إن الدولة التونسية قامت بأمر خطير تمثل في تصفية البنك في أفريل 2022، بما يؤدي إلى تحويل هذه الديون إلى ديون عمومية، ويضطرها بالتالي إلى خلاصها من المالية العمومية"، معتبرة أن المبلغ المتداول بخصوص التعويض "غير دقيق"، بالنظر إلى أنه سيرتفع بعد إضافة مصاريف التحكيم وأتعاب المحامين وإضافة نسبة فائدة قدرها 2ر7 بالمائة سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية خلاص المبلغ.



ولاحظت أن هناك "سوء تصرف"، وفق تعبيرها، من قبل كافة الحكومات المتعاقبة على هذا الملف، وأن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كان حكيما عندما اقترح إيقاف النزاع وعقد الصلح منذ 2012 ، نظرا لمخاطر التأخر في فض هذا النزاع على المالية العمومية.



من جانبه، صرح مسؤول حقوق الإنسان بمكتب تونس بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أحمد العلوي، بأن المقررين الأمميين اعتبروا أن الملاحقات التي طالت أعضاء الهيئة وموظفيها، "مخالفة لالتزامات الدولة الواردة بالدستور"، ولالتزاماتها بالمعاهدات والمعايير الدولية التي لا تسمح بذلك، وتنص على ضمان أمن وسلامة الأشخاص العاملين في لجان التقصي وكشف الحقيقة.



وأضاف أن المقررين ذكّروا السلطات التونسية بضرورة ضمان محاكمة عادلة لأعضاء الهيئة، إذا ما تمت مساءلتهم بخصوص أعمال لا تشمل مهامهم صلب الهيئة، وبالتزاماتها السابقة باستكمال مسار العدالة الانتقالية، والتي كانت عبرت عنها بمناسبة تقديم تقرير الجمهورية التونسية أمام لجنة مناهضة التعذيب الأممية السنة الماضية.



كما ذكّر بأن الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، نص على أنه "لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة، المسؤولية، حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون".



وبخصوص البنك الفرنسي التونسي، أكد العلوي أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تكن يوما طرفا في هذا الملف، باعتبار أن القضية تعود إلى سنة 1982 وتم الفصل فيها سنة 2017 ، وصدر في شأنها قرار تحكيمي أواخر السنة المنقضية، مشيرا إلى أن الهيئة تطرقت إلى هذا الملف في سياق كشفها لحقيقة الفساد المالي والبنكي، وأقرت صفة "الضحية" لممثل البنك بتونس، استنادا "للهرسلة القضائية التي تعرّض لها"، ولم تقر له بأي تعويضات أو جبر ضرر مادي، وهو ما يتنزل في صميم صلاحياتها.



وأشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة، دافعت عن مصالح الدولة التونسية، ونبّهت من مخاطر الحكم بالتعويض لممثل البنك على المالية العمومية.



وكان المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار قد أصدر، في 22 ديسمبر 2023، قرارا تحكيميا لفائدة الشركة العربية الدولية للأعمال ضد الدولة التونسية، في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة بما قدره 673ر343 ألف دينار تونسي، مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 2ر7 بالمائة سنويا، بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويا ما بعد القرار المذكور بــ2ر7 بالمائة بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام الخلاص النهائي، وذلك مقابل الانتزاع غير المشروع لأسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989 .