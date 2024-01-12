نابل: استياء المواطنين من تعطب الموزع الآلي لمركز البريد بمدينة قربة والإدارة الجهوية للبريد توضح

اعرب عدد من المواطنين القاطنين بمناطق مختلفة من معتمدية قربة بولاية نابل، عن استيائهم من غلق الموزع الآلي للأوراق النقدية بمركز البريد وسط المدينة لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما اضطرهم إلى الوقوف في طوابير طويلة للانتفاع بالخدمات المالية نظرا لحالة الاكتظاظ التي يشهدها مركز البريد



واعرب عدد منهم في تصريحات لصحفية (وات)، عن المعاناة التي يعيشونها بسبب غلق الموزع الآلي وتعطل مصالهم خاصة خلال موعد صرف الرواتب والجرايات او المناسبات التي تشهد إقبالا كبيرا على مركز البريد، مشيرين إلى أهمية الموزع الآلي في تسهيل عملية سحب الأموال دون الوقوف لساعات أمام الشبابيك والتقيد بالتوقيت الإداري، وطالبوا في هذا السياق، السلط المعنية بضرورة التدخل العاجل والتسريع بإصلاح الموزع لإنهاء معاناة المواطنين وضمان ديمومة وجودة خدماته.





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وفي المقابل، أكدت المديرة الجهوية للبريد بنابل السيدة المزليني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الحرص على إصلاح الموزع الآلي بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد، التي تعهدت بحل الاشكال في أقرب وقت، مشيرة إلى وجود استهداف لعدد من الموزعات الآلية التابعة للبريد التونسي خلال الفترة الأخيرة في مختلف ولايات الجمهورية



وبينت، ان البريد التونسي يسعى إلى مزيد تعزيز شبكة الموزع الآلي من خلال تركيز موزعات جديدة بعدد من المناطق لتطوير خدماته وضمان جودتها لفائدة المواطنين، إلا ان تعطل مصالحهم يعود بالأساس إلى تعمد بعض الأشخاص إتلاف أو تعطيل خدمات الموزع من خلال وضع قطع نقدية لاسيما وأنها مجهزة بكاميرا مراقبة