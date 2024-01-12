كاس الامم الافريقية 2023+1 - طاقم تحكيم مصري بقيادة امين عمر يدير المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا مصريا لادارة مباراة الافتتاح للنسخة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023+1" التي ستجمع غدا السبت بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على الساعة التاسعة ليلا بتوقيت تونس.



ويتالف طاقم التحكيم من الحكم أمين عمر والمساعدين محمود ابو الرجال واحمد حسام طه في حين سيكون محمد معروف حكما رابعا.

وهي المرة السابعة التي يتم خلالها اختيار التحكيم المصري لادارة المباراة الافتتاحية للبطولة الأكبر بالقارة.

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