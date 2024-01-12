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اتحاد جدة السعودي يتحرك لضم انخيل كوريا من اتلتيكو مدريد

Publié le Vendredi 12 Janvier 2024 - 17:19 قراءة: 0 د, 37 ث
      
افادت تقارير اعلامية متخصصة, اليوم الجمعة, ان أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني, قد دخل ضمن اهتمامات نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.
واوضحت ذات المصادر ان " النادي السعودي سيتواصل مع أتلتيكو قريبا من اجل بدء المفاوضات في صفقة لن تكون سهلة لأنها ستعتمد على العرض المالي للنادي واللاعب".
واضافت ان تحرك نادي الاتحاد جاء بناء على رغبة المدرب مارسيلو غاياردو ورامون بلانز المدير الرياضي.
وكانت تقارير اعلامية كشفت عن رغبة كوريا في مغادرة أتليتكو لقلة مشاركته وأن ناديه لا يمانع في بيع اللاعب بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.
...

ولعب انخيل كوريا مع أتليتكو هذا الموسم 23 مباراة 6 منها فقط كأساسي وتمكن خلال مشاركاته هذا الموسم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.


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