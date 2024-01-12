المنستير: 18 حرفية بقصيبة المديوني تشاركن في برنامج الريادة النسائية "مبدعات المنستير"

مثل "تطوير المهارات الذاتية" محور دورة تكوينية، تواصلت من 9 إلى 12 جانفى الجاري بدار الشباب قصيبة المديوني بولاية المنستير، لفائدة 18 حرفية تتراوح أعمارهن بين 24 سنة و60 سنة ضمن برنامج الريادة النسائية "مبدعات المنستير"، الذي ينفذ في إطار الشراكة بين وزارات الشباب والرياضة، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة "إندا" العالم العربي.



ويشمل البرنامج، الذي يستهدف الحرفيات اللواتي لديهن الخبرة، 04 دورات تكوينية تتعلق باكتشاف الذات والتمكين الذاتي، والتمكين الاقتصاي والاجتماعي، وكيفية تصميم المنتوج، وكيفية بعث المشروع، على ان تنظم آخر دورة في الفترة من 23 الى 27 فيفري المقبل (تفصل بين الدورة والاخرى فترة توقف باسبوع)، وفق ما أفادت به منشطة بدار الشباب بقصيبة المديوني مريم المانسي صحفية "وات" .





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وأَفادت المكوّنة في المهارات الحياتية لدى منظمة "إندا العالم العربي" سنية الشرفي، أنّ هذا التكوين سيسمح للحرفيات بتطوير منتوجهن وتسهيل عملية الترويج، وخاصة تطوير ذواتهن، واضافت ان الدورة التكوينية المقبلة ستكون حول تطوير المهارات الحرفية، ثم حول التثقيف المالي وكيفية التصرّف في المشروع، ويمكن لمنظمة "اندا" بعد الحصول على البطاقة الحرفية والانتصاب، تمكين الحرفيات من المشاركة في سوق الكاهنة ومعارض إندا، لتسويق منتوجاتهن.

وينفذ هذا البرنامج بالتوازي في دار الشباب بقصيبة المديوني وبدار الشباب بسيدي عامر وينطلق ذات التكوين خلال شهر جانفى الجاري في دار الشباب بالبقالطة ثم ببنبلة وببني حسان، ويتراوح عدد المستفيدات في كل دور شباب بين حوالي 20 و25 حرفية، ويمكن في حال تزايد الطلبلا على تلقي تكوين، برمجة ذلك حسب الشرفي.