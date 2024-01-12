بنزرت: أنشطة التوعوية والتحسيسية للتصدي لظاهرة انتشار المخدرات

نظمت مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، خلال الفترة المتراوحة بين شهري ديسمبر المنقضي وبداية شهر جانفي الجاري، عددا من الأنشطة والبرامج التوعوية والتحسيسية للحد من الانحرافات الفكرية والسلوكية ولاسيما منها المتعلقة بالتصدي لظاهرة انتشار المخدرات.



وذكرت المديرة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت سنية القابسي، انه تم في اطار الاهتمام بمشاغل وقضايا الواقع واسهاما في المجهود الوطني للتصدي لظاهرة انتشار المخدرات، تنظيم أنشطة توعوية تحسيسية متنوعة بمختلف معتمديات الجهة، علاوة على لقاءات جهوية و أيام دراسية بالفضاءات العامة والجوامع والكتاتيب والمبيت الجامعي ودور الشباب ودور الثقافة، شملت بالخصوص تعريف الحاضرين، خاصة من فئة الشباب، بالاليات الوقائية، والسبل الكفيلة بمساعدتهم على التصدي لكل الانحرافات الفكرية والسلوكية وخاصة منها المتعلقة بحماية المجتمع من ظاهرة انتشار المخدرات.

وتناولت الأنشطة المنظمة موضوع التصدي لظاهرة انتشار المخدرات من الناحية النفسية والاجتماعية والدينية والقانونية، وتم الحرص خلال مجمل الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها على توعية الأولياء وفئة الشباب بمخاطر المخدرات وأهمية التصدي لها، مع ضرورة ترسيخ القيم الدينية الاسلامية بالاعتماد على تحصين الذات وتقديرها.

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