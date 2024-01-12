تصريحات الاطار الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد وعدد من اللاعبين بعد المباراة الودية مع منتخب الجزائر

صرح مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد باتريك كازال لوكالة "وات" بعد المباراة الودية بين منتخبي تونس و الجزائر امس "لقد بين المنتخب التونسي في مباراتنا ضد المنتخب الجزائري وجهين مختلفين ونأسف على البداية السيئة في المباراة في الشوط الاول ولكننا نواصل العمل وواعون بوجود بعض الجزئيات التي يجب اصلاحها".



وتابع " في المقابل يمكن ان نكون راضين على ردة الفعل في الشوط الثاني ولكن كان من الافضل ان لا نكون في هذه الوضعية" مبرزا " المجموعة تعمل بجد" واستنتاجاتنا واضحة " ما نزال نعاني من عدم انتظام الاداء من بداية المباراة الى نهايتها ونحارب من اجل ان نصل الى تقديم اداء عال ومنتظم على امتداد ساعة كاملة على غرار ما قدمناه في الشوط الثاني".

واضاف "في الدورة الدولية في فرنسا قدمنا مقابلة قوية على امتداد ساعة كاملة امام المنتخب البحريني ولكننا فشلنا في شوط كامل امام المنتخب الفرنسي الذي كان منافسا عنيدا وصعب المراس واقوى منا ولم يترك لنا اي فرصة للعودة في اللقاء"



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وقال " هي دروس يجب ان نتعلم منها والنجاح والفشل هو مسؤولية جماعية وليست مسالة فرد دون اخر" مضيفا " نحن واعون بانه ينتظرنا المزيد من العمل والتحدي الابرز هو تقديم اداء قوي على امتداد ساعة كاملة من اجل تحقيق هدفنا الابرز وهو التتويج وتحقيق المرتبة الاولى في كاس افريقيا والترشح للالعاب الاولمبية باريس 2024".



وقال مدرب الحراس رياض الصانع " المباراة كانت مقابلة صعبةبالنسبة لعناصر المنتخب ويمكن تفسير البداية الضعيفة للعناصر الوطنية بانها ترجع لاثار الحصة التدريبية التي خصصت لتقوية العضلات صباح اليوم (الخميس) بما ظهر في ضعف السرعة في بداية المباراة وتنفيذ الخطط التكتيكية"

وتابع " في الشوط الثاني وبعد تغييرات في مراكز حراسة المرمى ومحور الدفاع والخط الخلفي تغيرت المعطيات وخاصة بفضل الاداء الكبير لمهدي الحرباوي في حراسة المرمى وهو ما مكننا من اخذ الفارق على المنتخب الجزائري وان نغلق امامه كل الحلول".

وقال " نحن في اخر المراحل التحضيرية ومتفاؤلون ونعمل من اجل تحقيق افضل النتائج في البطولة الافريقية ولنا مجموعة من الحراس من المستوى العالي".

واشار اللاعب مراون شويرف الذي قدم اداءا كبيرا في خط الدفاع في الشوط الثاني" لقد تمكنا من تلافي عديد اخطاء الشوط الاول وتمكنا في الشوط الفعل من تقديم ردة فعل قوية بفضل الاداء الجماعي واللحمة بين اللاعبين".

وتابع " نحن واعون بان المسابقة الافريقية لن ترمنا اذا فشلنا في شوط كامل ولم نقدم اداء منتظما على امتداد كامل ردهات المباراة".

واضاف " المنتخب الوطني هو منتخب القاب وسنذهب لمصر لتحقيق اللقب بمجموعة متميزة خاصة وان الاجواء داخل المنتخب على احسن ما يرام والعناصر الوطنية تعمل بجد وتجتهد والمنتخب يتميز بالتناغم وفيه عناصر شابة تتميز بجودتها العالية وامالنا كبيرة لتحقيق اللقب الافريقي".

واشار المدرب المساعد وسام حمام من جهته " قدمنا اليوم امام المنتخب الجزائري شوطا ثانيا من مستوى عالي حيث لم يتمكن المنتخب الجزائري الا من تحقيق ثلاثة اهداف بفضل المردود الكبير لحارس المرمى والدفاع".

وتابع " نجحنا في الفوز بالمباراة رغم اننا ما نزال نعاني من عديد الهفوات تستوجب التعجيل باصلاحها خاصة منها المتعلقة بالدخول في المباراة من بدايتها والتي تمثل اشكالية كبيرة ما فتئت تتكرر في اغلب المباريات والدورات".

واوضح " نحن نعمل على اصلاح هذه الاشكالية في المباراة الاخيرة امام الجزائر يوم السبت وعلى استغلال المباريات الاولى للمنتخب الوطني في بطولة افريقيا لمزيد احكام الاعداد قبل ملاقاة منافسنا الاول المنتخب المصري".

وتابع بخصوص تقييم التحضيرات" نحن ما نزال نعمل ونعمل على تطوير اداء المجموعة وما نزال نبحث على العناصر السبعة التي ستكون اساسية ونحاول اختيار العناصر الافضل اداء ومردودا"

" نحن جاهزون بنسبة 80 بالمائة وما يزال امامنا عدة مباريات قبل نصف النهائي رغم اقتناعنا بان المباريات الاولى لن تكون سهلة ولكننا نواصل العمل على اصلاح نقاط الضعف الابرز وخاصة الدخول في المباريات من بداياتها"

واشار من جهة اخرى بخصوص الاجواء داخل المنتخب " ما يمكن ان اقوله هو ان الاجواء طيبة داخل المنتخب والعناصر تعيش في اجواء طيبة رغم ان المنتخب يتكون من لاعبين شبان ومن عناصر ذات خبرة ومن عناصر لم غابت عن المنتخب لاكثر من سنتين واليوم يعودون يعاضدون المنتخب اداء وتاطيرا ونامل ان نصل بالمنتخب الى بطولة افريقيا دون اصابات وان نقوي اكثر اللحمة بين اللاعبين".

واشار اللاعب ريان زرياط " انا من العناصر الشابة التي تلتحق بالمنتخب الوطني لكرة اليد الذي يضم مجموعة هامة من العناصر الشابة والتي تعمل بكل جد من اجل اكتساب الخبرة الكافية للمشاركة في الدفاع عن الراية الوطنية في المسابقات الافريقية".

وتابع "ان سعيد جدا بالاجواء المتميزة التي وجدتها في المنتخب ونحن نبذل قصارى جهدنا لتشريف كرة اليد التونسية وان نساهم في رفع الراية التونسية".

وابرز مصباح الصانعي " لم نقدم شوطا اولا متميزا ولكننا تمكنا من الفوز بالمباراة في الشوط الثاني " " نحن ما نزال في مرحلة الاعداد للبطولة الافريقية ونبذل كل جهدنا لنكون في الموعد في هذه التظاهرة الافريقية الكبرى"

واشار "نحن واعون بضرورة ان نكون جاهزين في بطولة افريقيا بنسبة مائة بالمائة خاصة وان كانت البطولة ستحسم في مباراة او مبارتين الا ان تحقيق الفوز مرتبط بتطوير الاداء منذ بداية الدورة في ظل تحسن مستوى المنتخبات الافريقية المشاركة".