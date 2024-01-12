قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والصحفيين في غزة تحت شعار "لن ننسى"

نظم الاتحاد الجهوي للشغل، صباح اليوم الجمعة، وقفة تضامنية ومسيرة سلمية، جابت ابرز شوارع مدينة قبلي، للتنديد بالعدوان الصهيوني على فلسطين، والتاكيد على ضرورة عدم نسيان القضية بمجازرها التي يرتكبها المحتل ضد الشعب الفلسطيني.





واوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكر لصحفي "وات" ان هذا التحرك الذي دعا اليه الاتحاد الجهوي للشغل، يحمل شعار "لن ننسى" بما تحمله هذه الكلمة من ذكريات "لمجازر العدو الغاصب في صبرى وشاتيلا ودير ياسين، اضافة الى الاعتداء على لبنان والاعتداءين على حمام الشط وحمام الانف، فضلا عن اغتيال محمد الزواري وابو جهاد وابو اياد والرنتيسي واحمد ياسين، مع عدم نسيان الشهيد الرمز ياسر عرفات"، وفق قوله.



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كما اكد بوبكر ان شعار "لن ننسى" يرمز الى المجازر المتكررة للعدو الصهيوني كل يوم وليلة على الشعب الفلسطيني وما يحدث من قصف واعتداءات على المستشفيات والمراكز الطبية ومحاولة تهجير الفلسطينيين والتهويد والاستيطان والاعتداءات اليومية على المسجد الاقصى، وهو يذكر بالاعتداءات والمجازر البشعة التي "تاتي على البشر والحجر والمرضى والشيوخ وعلى النساء والاطفال، وتاتي على الاعلاميين والصحفيين لاسكات صوت الحق"

وقال ان الصحفي وائل الدحدوح يعتبر صورة ورمزا للصحفي الشريف الذي "ينقل الحقيقة وتخشاه الحكومات الظالمة، لانه ينحاز بلا قيد او شرط للحق، رغم ما تعرض له من اغتيالات لافراد عائلته والمحيطين به في محاولة لجعله يصمت الى الابد" ، واضاف ان التاريخ سيخلد يوم 7 اكتوبر الذي يمثل ذكرى مجيدة وعنوانا للصمود والثبات والتعلق بالحقوق.